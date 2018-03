Truffe, minorenni cambiano codici a barre su elettrodomestici con quelli dell’ortofrutta | Denunciati

Il curioso episodio truffaldino è accaduto pochi giorni fa in un centro commerciale a Collestrada.

Devono aver pensato di aver escogitato un piano infallibile data la sicurezza con la quale, dopo aver girovagato tra gli scaffali, due ragazzi ed una ragazza di 20, 16 e 17 anni, si sono apprestati a pagare il conto utilizzando le casse self service.

Ma il loro fare furtivo ha insospettito gli agenti della vigilanza che li hanno osservati ed hanno notato che qualcosa non andava.

Richiesto l’intervento della volante, all’arrivo degli agenti, i tre hanno esibito la merce passata allo scanner del codice a barre e la truffa è stata smascherata: i tre avevano apposto sui codici a barre di uno spazzolino elettrico e di una spazzola per capelli lisciante, del valore rispettivamente di 21 e 79 €, i codici di prodotti ortofrutticoli per un valore di poco più di tre euro.

Accompagnati in Questura e compiutamente identificati, i tre sono stati denunciati per truffa in concorso rispettivamente alla Procura ordinaria ed a quella per i minorenni.

Al termine delle procedure, i due minori sono stati riaffidati ai genitori.

