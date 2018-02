Trevi, interruzione erogazione acqua

Vus Spa comunica che per eseguire un intervento di riparazione in via Tevere, è necessario interrompere l’erogazione dell’acqua in alcune aree del comune di Trevi.

L’interruzione è prevista per il giorno,

16/02/18 dalle ore 08.30 alle ore 12.00 circa e comunque fino a completamento delle operazioni.

Le zone interessate sono:

Via Popoli, via S. Luigi, via Tevere, via XXV aprile Via I° Maggio, Via Pietrarossa e vie limitrofe nel Comune di Trevi.

Per informazioni è attivo il numero verde 800 663036

Stampa