Trevi celebra la Notte Romantica de “I Borghi più belli d’Italia”

Il 23 giugno prossimo, il sabato successivo al solstizio d’estate, Trevi aderisce alla “Notte Romantica” – evento nazionale organizzato dall’Associazione “Borghi più belli d’Italia” – con un programma di eventi pensati ad hoc per celebrare l’amore e il romanticismo nel segno della creatività e della fantasia, per una serata magica dove riscoprirsi “romantici” nella suggestiva atmosfera delle vie e delle piazze del centro storico di uno dei borghi più belli d’Italia.

Un evento di grande richiamo che mobiliterà tanti appassionati e innamorati, che potranno ammirare la bellezza del borgo sotto ogni forma: non solo il patrimonio storico, artistico e culturale, ma anche gli angoli suggestivi, i paesaggi, la filosofia del buon vivere e ovviamente le locali prelibatezze.

Si inaugura questa giornata con un’emozionante e sicuramente unico giro turistico a bordo di ultraleggeri dall’Aviosuperficie Delfina per ammirare “Trevi Romantica dall’alto”, alla scoperta di nuovi scorci panoramici indimenticabili (info e prenotazioni tel. 339 6003625).

Nel pomeriggio si susseguono sessioni di make up e nail art “romantici” a cura di “Studio Estetica 53” nelle incantevoli stanze della seicentesca Villa Fabri, mentre il truccabimbi “un amore di facepainting” viene realizzato dall’Avis comunale di Trevi.

Al calar del sole poi “Perdiamoci a Trevi”: alle ore 18.45 una passeggiata alla scoperta dei panorami e degli scorci più caratteristici e imperdibili di Trevi con l’archeologo Stefano Bordoni, che per l’occasione si avventurerà alla scoperta del centro storico, tra romantici paesaggi urbani e vicoli medievali. E ancora aperitivi e cene a lume di candela nei ristoranti aderenti dove si possono gustare menù romantici studiati per l’occasione e a chiudere la giornata due eventi stellati: alle ore 20:45 presso il Ninfeo di Villa Fabri si esibiscono le ballerine della scuola comunale “Danza Trevi” mentre dalle ore 22:00 “Vesti l’amore”, défilé di abiti da sposa a cura di “Elsa Sposi”, conduce Ambra Cenci.

Inoltre al Museo di San Francesco sarà possibile visitare la mostra “Capolavori del Trecento. Il Cantiere di Giotto, Spoleto e l’Appennino” (orari di apertura dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00).

A mezzanotte migliaia di palloncini rossi saranno poi liberati nel cielo per fare da cornice al Bacio di mezzanotte. Anche in questa edizione 2018 viene proposto un Challenge Instagram, denominato #BorgoRomantico2018, che darà il via ad un contest dove tutti possono postare le proprie foto aventi il tema dell’amore e della bellezza.

