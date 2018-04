Trenitalia, Chianella chiede partenza anticipata dell’Intercity 580 da Terni

Anticipare l’orario di partenza dell’Intercity 580 da Terni in modo da consentire ai passeggeri ternani e umbri maggiori collegamenti ferroviari veloci con il Nord Italia. È la richiesta avanzata dall’assessore regionale ai Trasporti Giuseppe Chianella a Trenitalia, in una lettera inviata al direttore della Divisione Passeggeri Long/Haul Gianpiero Strisciuglio. “Prosegue – sottolinea l’assessore – il nostro impegno per aumentare la qualità dei servizi ferroviari e i collegamenti della nostra regione. Un importante salto di qualità è stato fatto con la recente attivazione del Frecciarossa che collega Perugia con Milano e Torino, particolarmente apprezzato dai viaggiatori; ora ci siamo attivati per poter garantire un analogo collegamento ferroviario, pur se non diretto, tra Terni e Bolzano/Venezia e Terni – Milano/Torino”.

L’assessore Chianella, a questo scopo, ha chiesto una modifica dell’orario “anticipando di pochi minuti la partenza da Terni del treno Intercity IC 580 al fine di poter prevedere – scrive nella lettera – una sua fermata anche a Firenze-Campo di Marte in coincidenza con il Frecciargento 8504, che parte alle ore 8.03, diretto a Bolzano, che a sua volta consentirebbe di utilizzare il Frecciargento 8408 che parte alle ore 9.08 da Bologna Centrale per Venezia”.

“Un adeguato anticipo della partenza dell’Intercity 580 – evidenzia – renderebbe possibili anche altre importanti coincidenze con treni Frecciarossa in partenza dalla stazione ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella, potendo raggiungere la stazione di Milano Centrale alle 9,40″.

L’assessore Chianella ha invitato Trenitalia a “voler valutare con molta attenzione la fattibilità tecnica della modifica oraria richiesta, in quanto contribuirebbe a contenere sensibilmente il grosso problema della qualità dei collegamenti ferroviari della mia regione con il Nord Italia”.

