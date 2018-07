Trattore si ribalta, muore un uomo | Terzo caso in Umbria in 5 giorni

Un’altra persona è morta ieri sera mentre era al lavoro nei campi con un trattore. E’ la terza tragedia di questo tipo avvenuta in meno di una settimana in Umbria.

L’incidente agricolo è avvenuto martedì sera: un uomo è stato travolto da un trattore che si è ribaltato mentre lui vi era sopra. Non sono al momento note le generalità. L’allarme è scattato poco prima delle 22 di ieri, in località Marana, nei pressi della frazione di Maestrello. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e carabinieri, ma per il poveretto non c’era più nulla da fare.

Appena venerdì un altro operaio era morto per un trattore ribaltato a San Feliciano di Magione, mentre domenica un’analoga tragedia era avvenuta a Capitone di Narni, nel ternano.

(foto di repertorio)

