TrattOliva a Campello sul Clitunno festeggia la donna con una cena dedicata

Si avvicina la Festa della Donna e a Campello sul Clitunno, proprio di fronte al romantico scenario delle Fonti, il Ristorante TrattOliva ha pensato di organizzare una serata con menu a tema.

La cena, come consuetudine, si concluderà con la immancabile torta Mimosa, per omaggiare al gentil sesso, ma prima del dolce lo chef preparerà numerose altre specialità a base di prodotti locali condite con olio extra vergine di oliva del Frantoio, di famiglia, Carletti.

La Famiglia Carletti infatti, proprietaria di uno dei frantoi più antichi della zona, datato 1620, da qualche mese ha preso in gestione e reso accogliente e delizioso il locale situato in Strada delle Vene, 5 caratterizzandolo con una serie di eventi e cene a tema come quella a base di pesce del 2 Marzo o questa, dedicata alle donne, il cui menu sarà composto dalle seguenti pietanze:

Sfiziosità miste TrattOliva

Tortino di risotto ai fiori di zucca, salsa di zafferano e guancialetto

Tacchinella con carciofi e patate arrosto

Torta Mimosa

Acqua, vino della casa, caffè

La serata, al prezzo di € 28 a persona, può essere prenotata contattando il ristorante al seguente numero 0743275318. Per maggiori informazioni visitare la pagina Facebook TrattOliva o il sito web www.trattoliva.it

