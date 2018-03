TrattOliva (Antico Frantoio Carletti) – seleziona personale di cucina e sala

TrattOliva (Antico Frantoio Carletti), azienda votata all’espansione, Ristorante e punto vendita di Campello sul Clitunno (PG), rinomato per i piatti della cucina tradizionale umbra e per le serate degustazione a base di pesce. Il locale nel periodo estivo dispone di un ampio spazio all’aperto con terrazza per cene, apericena, feste a tema e si contraddistingue sul mercato per la volontà di offrire ai suoi clienti un’esperienza emotiva legata al territorio e al gusto del cibo.

Seleziona:chef, aiuto cuoco, camerieri, commis di sala

Ci piacerebbe incontrare risorse che abbiano già avuto esperienza nel ruolo specifico, dotate di buone doti relazionali, che sappiano curare il cliente e sappiano fare squadra in un contesto familiare, ma altamente professionale.

Richiediamo: costituirà titolo preferenziale l’aver già maturato esperienza specifica. Completano il profilo buone doti relazionali e per il personale di sala la conoscenza della lingua inglese, russa.

Offriamo: retribuzione interessante e guadagni commisurati alle capacità, formazione ed affiancamento.

Lingua richiesta:

Italiano

Inglese

Russo

info contatti: http://www.trattoliva.it/

Stampa