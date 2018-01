Tragico incidente a Trevi, furgone sbanda e travolge pedone che muore sul colpo

Incidente mortale nelle prime ore di questa mattina lungo il tracciato della Flaminia vecchia, in prossimità di Trevi, Pietrarossa. Il conducente di un furgone, per cause in corso di accertamento, ha sbandato con il proprio mezzo andandosi a schiantare verso il guardrail dove stava camminando a piedi un uomo di 45 anni residente a Trevi.

Per il pedone, a causa del violento impatto con il mezzo, non c’è stata via di scampo e l’uomo è così morto sul colpo. Una volta giunti sul luogo dell’incidente i sanitari del 118 hanno potuto solo constatare il decesso del 40enne, mentre il conducente del furgone nell’impatto ha riportato solo contusioni superficiali.

Sul posto per i rilievi del caso anche i Carabinieri che secondo le nuove norme del codice della strada indagheranno sul conducente del furgone per il reato di omicidio stradale con il coordinamento della Procura della Repubblica di Spoleto, competente per territorio.

La salma dell’uomo è stata nel frattempo trasportata all’Ospedale di Foligno a disposizione delle autorità.

