Tragedia a San Silvestro, uomo si toglie la vita da Rocca Paolina

Una tragedia è accaduta questa mattina, intorno alle 8, a Perugia: un uomo di circa 50 anni, residente nel capoluogo umbro, si è tolto la vita, lanciandosi nel vuoto dal muraglione della Rocca Paolina, in pieno centro città.

In base ad una prima ricostruzione, dopo essere salito sul muro della Rocca, ha scelto di gettarsi da un punto in cui insiste la rete di protezione, montata a suo tempo proprio a far sì che non avvengano fatti del genere. Il suo corpo è stato trovato da un passante, residente nella zona, all’incrocio tra via Indipendenza e via Marzia, poco dopo la tragedia. E’ stato lui ha chiamare immediatamente i soccorsi, purtroppo rivelatisi inutili.

Sul posto si sono portati i carabinieri, per i rilievi del caso, e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro se non constatare il decesso dell’uomo.

