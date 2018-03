Torna il festival internazionale del giornalismo, ecco il programma

Una città medievale di rara bellezza, un festival innovativo e mai scontato, aperto a tutti, capace di aggregare e coinvolgere intelligenze, energie, entusiasmi “senza confini”. La XII edizione del Festival Internazionale del Giornalismo è pronta a ospitare – per 5 giorni di dialoghi, confronti, workshop, interviste, spettacoli, musica e documentari – oltre 700 speaker, 200 volontari e un pubblico internazionale in arrivo da tutto il mondo.

Un mondo in continuo cambiamento, un giornalismo che affronta sempre nuove sfide dalla rivoluzione digitale alle guerre non “accessibili”, ai movimenti di protesta e alle democrazie in crisi, all’attacco ai giornalisti nel cuore stesso dell’Europa.

Nuovi temi saranno affrontati ma ritorneremo anche su quelli che abbiamo già seguito in questi anni e che necessitano di continui confronti e riflessioni.

Tra gli argomenti dell’edizione 2018: disinformazione, cambiamento climatico, cyber guerra e propaganda, intelligenza artificiale, alt-right e populismo, crisi umanitarie, giornalismo investigativo, reddito di base, fiducia nei media, migrazioni, fact-checking e debunking, data journalism, engagement, start-up, alfabetizzazione alle notizie, giornalismo locale, molestie sessuali sul luogo di lavoro, diversità e inclusione, servizio pubblico, business model, libertà di espressione, filantropia nei media, e tanto altro ancora.

Arriveranno da tutto il mondo anche i volontari, studenti, aspiranti giornalisti, fotografi provenienti da 21 diversi paesi: Austria, Australia, Belgio, Bulgaria, Columbia, Francia, Germania, Grecia, Kenya, Camerun, India, Italia, Messico, Pakistan, Regno Unito, Russia, Spagna, Stati Uniti, Taiwan, Tunisia, Uruguay

Main sponsor della dodicesima edizione del Festival: Facebook, Google. Gold sponsor Amazon ed Eni, mentre main partner istituzionale è come sempre la Regione Umbria.

Confermati gli sponsor Commissione Europea, Ferrovie dello Stato Italiane, Nestlé, Sky, e per la prima volta D-Share e Syngenta.

Grazie al contributo dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti diversi workshop saranno validi per il riconoscimento dei crediti formativi.

Più di 300 eventi in 14 location diverse nel centro storico di Perugia, oltre 700 speaker da 44 paesi diversi, e come sempre tutto rigorosamente a ingresso libero e in live streaming.

Tutti i contenuti del Festival saranno disponibili anche on-demand sulla piattaforma media.journalismfestival.com e su Youtube.

Ringraziamo tutti gli sponsor, grandi e piccoli, per il loro supporto. Il programma del festival è il risultato anche della partecipazione di molte persone, organizzazioni, istituzioni e media. Li ringraziamo tutti per il loro contributo. Quella che segue è solo una panoramica del programma del festival, divisa per categorie. Per il programma completo vi invitiamo a consultare il sito o a scaricare l’app del Festival.

#ijf18TALK

Jay Rosen – Arthur L. Carter Journalism Institute New York University

Fare giornalismo è conquistare la fiducia dei lettori

James Risen – inviato per la sicurezza nazionale The Intercept

Il più grande dei segreti: la vita al NYT all’ombra della guerra al terrore tra scoop e scontri di potere

INCONTRO CON

Gianluigi Nuzzi

Peccato originale

Nathan Jurgenson, Fabio Chiusi

Propaganda e social media

Lucia Annunziata, Alan Friedman, Gerardo Greco

Dieci cose da sapere sull’economia italiana prima che sia troppo tardi

Guy Standing, Alessandro Gilioli

Reddito di base universale. Un radicale ripensamento del lavoro, del benessere, della libertà

Campbell Brown head of news partnerships Facebook

Walter Veltroni, Sarah Varetto, Matteo Marani

La Memoria, ‘nemico irreconciliabile’ di ogni razzismo

Alessandro Di Battista (incontro-intervista con Alessio Viola)

Meglio liberi. Lettera a mio figlio sul coraggio di cambiare

Roberto Recchioni

La fine della ragione

Pierluigi Pardo, Tommaso Labate

Lo stretto necessario e un’estate senza Gli Azzurri

David Neiwert, Leonardo Bianchi

Alt-America: l’ascesa dell’estrema destra nell’era di Trump

David Stillwell, Dino Amenduni

È possibile manipolare psicologicamente gli elettori usando Facebook?

Corrado Formigli (intervista con…) I dettagli saranno resi pubblici il 10 aprile

Yael Deckelbaum, Meera Eilabouni, Barbara Serra

Israele-Palestina: donne in marcia per la pace

Misha Glenny, Mario Calabresi

McMafia: dal giornalismo alla serie tv

Vanessa Redgrave, Carlo Nero, Carlotta Sami, Barbara Serra

Il dolore del mare

Ferruccio De Bortoli, Paolo Flores D’Arcais

Giornalismo e rivolta. Mezzo secolo dopo il ’68

Giancarlo De Cataldo, Marino Sinibaldi

L’agente del caos. Incontro con uno dei più amati maestri del noir italiano

Elena Cattaneo, Roberto Defez

Scoperta. L’Italia rinasce dalla ricerca scientifica?

Nicola Gratteri, Amalia De Simone, Antonio Nicaso

I fiumi d’oro della mafia: dall’Italia al resto del mondo passando per l’Europa

Roberta Petrelluzzi, Antonio Sofi

Un giorno in pretura: 30 anni di cronaca giudiziaria raccontata da un programma cult

Lercio vs Giobbe

Migrazioni e invasioni, tra satira e fake news

Brunori Sas, Luca Valtorta

Musica, teatro, televisione: tutti i mondi di Brunori Sas

Don Matteo. Incontro speciale, organizzato in collaborazione con la Regione Umbria, con la fiction Don Matteo, serie prodotta da Lux Vide in collaborazione con la Rai fiction.

Come una fiction promuove il territorio e il turismo conquistando i giovani.

Terence Hill, Marianna Aprile, Matilde Bernabei, Mariasole Pollio, Federico Russo

A TEATRO

David Riondino, Pietro Brunello

Musica e parole: il mito Bob Dylan

Marco Damilano

Un atomo di verità. Il caso Moro e la fine della politica italiana

Marco Travaglio

B. come Basta!

Diego Bianchi, Makkox, Marco Damilano, Francesca Schianchi e la band

Propaganda Live!

PANEL DISCUSSION

Giornalisti nel mirino nel cuore dell’Europa

Peter Bardy direttore Aktuality.sk, Carlo Bonini La Repubblica, Maria Gianniti TG1, Alan Rusbridger direttore Lady Margaret Hall Univ. di Oxford

“Se scrivi muori”: la lotta per la sopravvivenza e per il diritto all’informazione in Messico

Grozny Compasso giornalista freelance, Riccardo Noury portavoce Amnesty International Italia, Tiziana Prezzo Sky TG24, Cynthia Rodriguez giornalista freelance

Turchia: la repressione dei media e la ricerca di modelli alternativi

Yavuz Baydar direttore Ahval, Marta Ottaviani La Stampa, Sarphan Uzunoglu UiT Arctic University of Norway, Servet Yanatma Istituto Reuters

L’Egitto di Al-Sisi, tra elezioni, repressione e caso Regeni

Malek Adly avvocato diritti umani (via Skype), Maria Gianniti TG1, Declan Walsh corrispondente al Cairo The New York Times

Il giornalismo che “libera” le donne nelle zone di conflitto

Luigi Contu direttore ANSA, Zina Hassan sfollata interna yazidi, Shayda Hessami attivista di diritti umani, Andrea Iacomini portavoce Unicef

Cosa Putin vuole davvero

Fabio Chiusi giornalista freelance, Hannes Grassegger giornalista e economista, Andrei Soldatov direttore Agentura.ru, Galina Timchenko direttrice Meduza

Il paese dei bambini perduti. La docu-serie investigativa “Veleno”

Alessio Jacona giornalista freelance, Alessia Rafanelli co-autrice Veleno, Pablo Trincia co-autore Veleno

Viaggio nel voto: le elezioni 2018 tra tv e social

Lorenzo Pregliasco cofondatore YouTrend, Alessandra Sardoni Omnibus LA7, Mario Sechi direttore WE Magazine

Il futuro del lavoro tra innovazione e diritti

Marta Fana giornalista freelance, Francesco Seghezzi direttore Fondazione ADAPT, Riccardo Staglianò La Repubblica

Il lettore invisibile. È proprio vero che gli italiani non leggono più?

Loredana Lipperini Radio 3, Marino Sinibaldi direttore Radio 3, Annamaria Testa consulente di comunicazione e scrittrice

Il caso David Rossi. Le inchieste, gli errori investigativi, la ricerca della verità

Peter Gomez direttore ilfattoquotidiano.it e FQ MillenniumM, Paolo Mondani Report RAI 3, Antonio Monteleone Le Iene Italia 1, Davide Vecchi il Fatto Quotidiano, Sofia Verza Global Freedom of Expression Initiative

FOTOGIORNALISMO

Fotografare il futuro: raccontare per immagini l’innovazione che cambia il mondo

Incontro con Luca Locatelli fotografo, modera Alessio Jacona

Identità e memoria. Il volto umano di fotografia e documentario

Incontro con Matteo Bastianelli fotografo, modera Alessio Jacona

Dalla Siria a Charlottesville: il potere unico della fotografia di catturare i momenti decisivi

Jeff Israely cofondatore Worldcrunch, Francesca Sears Magnum Photos, Francesco Zizola cofondatore Noor

TECNOLOGIE, PIATTAFORME E GIORNALISMO

La tecnologia è davvero un male?

Madhav Chinnappa direttore strategic relations Google, Jeff Jarvis City University di New York, Tanit Koch ex direttrice Bild, Alan Rusbridger direttore Lady Margaret Hall Università di Oxford, Jillian York Jillian York Electronic Frontier Foundation

Automatizzare il fact-checking? Il ruolo della tecnologia nel processo di verifica

Phoebe Arnold Full Fact, Sam Dubberley digital verification corps Amnesty International, Tom Felle City University London, Mandy Jenkins Storyful, Jochen Spangenberg Deutsche Well

Il giornalismo può costringere le piattaforme alla trasparenza?

Julia Angwin ProPublica, Mathew Ingram chief digital writer Columbia Journalism Review, Taylor Owen Università della Columbia Britannica, Jay Rosen Arthur L. Carter Journalism Institute New York University

L’ERA DEGLI ALGORITMI E DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Esperienze di robot journalism nel Sud del mondo

Justin Arenstein direttore Code For Africa, Catherine Gicheru direttrice Code for Kenya, Jacopo Ottaviani ICFJ Knight Fellow Code for Africa, Chris Roper ICFJ Knight Fellow, Nasr ul Hadi Knight Fellow International Center for Journalists

Automazione, realtà aumentata e intelligenza artificiale in redazione

Garrett Goodman VP business development EMEA Wochit, Andrea Iannuzzi responsabile progetto Rep:, Francesco Marconi Associated Press, Anne-Marie Tomchak direttrice Mashable UK

PROPAGANDA E DISINFORMAZIONE

Come vincere la lotta contro la disinformazione?

Peter Bale direttore WikiTribune, Joyce Barnathan presidente ICFJ, Jennifer Choi News Integrity Initiative CUNY, Indira Lakshmanan The Poynter Institute, Craig Newmark fondatore craigslist & Craig Newmark Foundation, Vivian Schiller membro Scott Trust

Meme, giornalismo e disinformazione visiva

Jennifer 8. Lee cofondatrice e CEO Plympton, An Xiao Mina Meedan, Connie Moon Sehat direttrice NewsFrames Global Voices, Farida Vis direttrice Visual Social Media Lab

Giornalismo sotto attacco: disinformazione, censura, sorveglianza e attentati

Guy Berger direttore libertà di espressione UNESCO, Julie Posetti Università di Wollongong, Courtney Radsch Committee to Protect Journalists, Maria Ressa CEO e direttrice Rappler, Jay Rosen Arthur L. Carter Journalism Institute New York Univ.

Disinformazione e intelligenza artificiale: sfide e opportunità

Ed Bice CEO Meedan, Lisa-Maria Neudert Oxford Internet Institute, Martin Robbins Factmata, Amy Zhang MIT Computer Science & Artificial Intelligence Lab

MODELLI DI BUSINESS E CULTURA DIGITALE

Facebook-Editori fine di una storia? E ora che si fa?

Mario Calabresi direttore La Repubblica, Raju Narisetti CEO Gizmodo Media Group, Aron Pilhofer Temple University, Vivian Schiller membro Scott Trust

La politica a sostegno del giornalismo di qualità

Pam Bartlett Quintanilla Greens/EFA Parlamento europeo, Benedek Javor deputato Parlamento europeo, Rasmus Nielsen Reuters Institute for the Study of Journalism, Julia Reda deputato Partito Pirata Parlamento europeo, Drew Sullivan cofondatore e direttore OCCRP

Il giornalismo e la sua community: il ruolo degli eventi live

Louis Dreyfus CEO Group Le Monde, Renée Kaplan The Financial Times, Florence Martin-Kessler fondatrice Live Magazine, Jakob Moll cofondatore e CEO Zetland

INFORMAZIONE LOCALE

Favorire l’innovazione nell’informazione locale: il punto di vista dei finanziatori

Ludovic Blecher direttore Digital News Initiative Google, Molly de Aguiar direttrice News Integrity Initiative, Nishant Lalwani Omidyar Network, Sameer Padania consulente Macroscope, Nienke Venema direttrice Stichting Democratie en Media

MIGRANTI E CRISI UMANITARIE

Raccontare la crisi umanitaria del popolo dei Rohingya

Aela Callan regista di documentari, Sam Dubberley digital verification corps Amnesty International, Tirana Hassan Amnesty International, Hannah McKay Reuters

Scrivere sulla frontiera. Ricordo di Alessandro Leogrande

Maurizio Braucci scrittore, sceneggiatore e regista, Mario Desiati scrittore, Emiliano Morreale Università La Sapienza di Roma, Lorenzo Pavolini Radio 3

Europa e Libia: quello che non vediamo della crisi dei rifugiati

Daniel Howden Refugees Deeply, Francesca Mannocchi reporter freelance, Alessio Romenzi fotografo freelance

CAMBIAMENTO CLIMATICO

L’alleanza scienza-giornalismo per raccontare in modo innovativo il cambiamento climatico

Jonathan Gray King’s College London, Alok Jha Wellcome Trust, Viktorija Mickute Contrast VR, John Reilly co-director MIT Joint Program, Alan Rusbridger direttore Lady Margaret Hall University di Oxford, Elisabetta Tola fondatrice Formicablu, Rina Tsubaki European Forest Institute

WORKSHOP

Come ogni anno tornano gli appuntamenti con Law&Order, una serie di workshop specifici per approfondire e prepararsi agli aspetti giuridici della professione e il filone Data Journalism. Ci saranno anche gli dedicati alla Media literacy, per i più piccoli con due appuntamenti su giornalismo e su coding per bambini e ragazzi fino ai 14 anni.

Previsti anche i workshop formativi tenuti da Facebook e Google.

Oltre 50 workshop gratuiti aperti a tutti, non solo ai giornalisti (per alcuni è previsto il riconoscimento dei crediti formativi da parte dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti).

Selezione e critica delle fonti nel giornalismo economico

Giorgio Meletti, Il Fatto Quotidiano

Whistleblower. Storia di un’inchiesta interna al Sole 24 Ore

Nicola Borzi, Il Sole 24 Ore

PRESENTAZIONI

Automazione e fact-checking in tempo reale

Bill Adair Sanford School of Public Policy Duke University

Voice news: la fruizione di notizie ai tempi dell’Intelligenza Artificiale e degli assistenti vocali

Max Amordeluso lead evangelist Alexa Amazon Europe

Algoritmi, potere, responsabilità

Julia Angwin ProPublica

Storie di innovazione nel servizio pubblico

Hervé Brusini direttore FranceInfo, Antonella Di Lazzaro direttrice social media e digital marketing Rai, Ezra Eeman head of digital European Broadcasting Union, Mika Rahkonen YLE – Finnish Broadcasting Company, Wilfried Runde Deutsche Welle

WikiTribune: l’informazione ha un problema e noi possiamo risolverlo

Orit Kopel Orit Kopel co-fondatrice WikiTribune, Dan Gillmor Università dell’Arizona

LIBRI

Il pacco. Indagine sul grande imbroglio delle banche italiane di Sergio Rizzo

Becoming the news. How ordinary people respond to the media spotlight di Ruth Palmer IE University Madrid

Non sono razzista ma di Luigi Manconi e Stanotte guardiamo le stelle di Ali Ehsani

#UsToo

Quest’anno abbiamo deciso di dedicare una serie di incontri, tra workshop e panel discussion, alle donne e ai temi legati alla violenza di genere ma non solo.

Tra i tanti eventi:

Da #metoo a #quellavoltache: il movimento di protesta contro le molestie sessuali e il dibattito in Italia

Giulia Blasi Hashtag Radio 1, Tiziana Ferrario TG1, Dino Giarrusso Le Iene, Flavia Perina giornalista e scrittrice, Claudia Torrisi giornalista

KIDS’ NEWSROOM Tutti a scuola!

È la sezione del Festival dedicata a bambini e ragazzi del 21° secolo a cura di KIDSBIT. Un luogo in cui sviluppare competenze di cittadinanza digitale, media literacy e coding tramite workshop, giochi e discussioni rivolti a piccoli e grandi esploratori digitali da 6 a 18 anni. Impareremo insieme a vivere positivamente il web con l’obiettivo di fare della mente e del cervello uno strumento di verifica dei fatti.

DOCUMENTARI

Sea Sorrow – Il Dolore del Mare – In anteprima al Festival la proiezione del documentario di Vanessa Redgrave, per la prima volta nella veste di regista

Daphne – Proiezione in anteprima del documentario di Carlo Bonini e Giuliano Foschini

(a cura di La Repubblica). Il film è dedicato a Daphne Caruana, la giornalista investigativa uccisa a Malta il 16 ottobre del 2017 da un’autobomba.

IN DIRETTA DA PERUGIA

Guido Ardone, Gianluca Santoro e John Vignola > Fuori Gioco – Radio Rai 1

Giancarlo Loquenzi > Zapping – Radio Rai 1

Giorgio Zanchini > Radio Anch’io – Radio Rai 1

Emanuela Falcetti > Italia sotto inchiesta – Radio Rai 1

Massimo Cerofolini > Eta Beta – Radio Rai 1

Massimo Bordin > Stampa & Regime – Radio Radicale

RaiNews24

SkyTG24

Journalismfestival, la app di #ijf18

Da quest’anno è disponibile la App Ufficiale del Festival, chiamata IJF-journalismfest.

Un nuovo modo di accedere a tutte le informazioni di cui hai bisogno sugli eventi in corso, sulla posizione delle sale e sugli speaker di #ijf18.

Il calendario della app seguirà gli eventi in tempo reale e ti mostrerà gli incontri che stanno per iniziare. Potrai accedere alle schede degli eventi e degli speaker, consultare il loro profilo e gli eventi a cui parteciperanno. E nell’Area Personale potrai di creare la tua “Wish List” ed essere avvertito prima che inizino gli eventi che più ti interessano.

Grazie alla mappa scoprirai quello che ti circonda in modo da scegliere quale incontro intorno a te è più interessante e facile da raggiungere a seconda della tua posizione.

La app è compatibile con dispositivi Android e Apple iOS.

