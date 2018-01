Todi, Umbra Acque avverte i clienti “Attenti ai falsi dipendenti del servizio idrico”

Segnalazione da Monte Castello di Vibio su un letturista abusivo con un tesserino falso

UMBRA ACQUE S.p.A., struttura di gestione unitaria del Servizio Idrico informa i clienti che è arrivata in sede una segnalazione da parte di un cliente del servizio residente nel comune di Monte Castello di Vibio circa la richiesta di accesso alla sua abitazione di una persona qualificatasi come letturista, munito di un tesserino abusivo.

La società di gestione precisa che nel comune di Monte Castello di Vibio non sono in corso letture dei contatori e che i letturisti incaricati – dipendenti delle Cooperative:

B+COOPERATIVA SOCIALE, ISOLA COOPERATIVA SOCIALE, LA TORRE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, sono muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato da Umbra Acque.

Con riserva di denunce e azioni da parte della società, si invitano i clienti – per ogni situazione di dubbio – a contattare i nostri centralini e a segnalare eventuali analoghi episodi.

