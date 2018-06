Todi ospita sabato 30 la serata finale di “Cori nella Valle”

Sabato sera Todi ospiterà la serata finale della bellissima manifestazione “Cori nella Valle”. L’evento musicale, che cresce di anno in anno, coinvolge tutta la Media Valle del Tevere ed ha il patrocinio e la collaborazione di: Regione Umbria, Cesvol, Comune di Collazzone, Comune di Fratta Todina, Comune di Marsciano, Comune di Monte Castello di Vibio, Comune di Todi.

E proprio a Todi l’Associazione Chorus Marsciano ha deciso di organizzare la serata finale scegliendo, in collaborazione con il Comune, lo spazio antistante il cinquecentesco Tempio della Consolazione. Offrendo una spettacolo eccezionale al pubblico.

L’Amministrazione Comunale di Todi è felice di ospitare la serata conclusiva di Cori nella Valle, con tutti i cori riuniti in uno spettacolo entusiasmante, portando a Todi un gran numero di musicisti, appassionati, oltre a fungere da richiamo per turisti e visitatori. Ed è motivo di orgoglio essere per l’occasione città riferimento di un territorio splendido come quello della Media Valle del Tevere.

Gli organizzatori sono lieti di continuare a far crescere la manifestazione Cori nella valle, che prosegue dopo gli eventi promossi negli anni precedenti e soprattutto quello dello scorso anno “LA MIA TERRA…LA MIA MUSICA” che ha visto esibirsi numerosi cori provenienti dal nostro territorio.

Questa edizione è stata pensata per favorire un connubio perfetto tra la musica e il territorio, coinvolgendo i comuni di Marsciano, Todi, Monte Castello di Vibio e Fratta Todina.

Il programma dell’evento si svolgerà su tre serate, che vedranno protagoniste Cori e musicisti da tutta l’Umbria:

28/06/2018 Marsciano Largo Goldoni ore 21:

Coro polifonico Fontignano Tuoro sul Trasimeno, Terra Majura Terni, Coro G.A, Angelini Bontempi Brufa, De Asganauei Monte Gabbione.

29/06/2018 Fratta Todina ore 21

Colline Verdi Teatine Chieti, Coro Amici de le Montagne Perugia, Coro Polifonico Felciniano Perugia.

29/.6/2018 Monte Castello di Vibio ore 21

Cantori Umbri Castel Nuovo di Assisi, Corale Santa Lucia Cerqueto, Terra Majura Terni.

30/06/2018 Giornata Finale a Todi Basilica della Consolazione a partire dalle ore 18,30.

Presso il Tempio del Bramante si terrà, lungo Via Abdon Menecali, la Sfilata di tutti i cori partecipanti, con apertura eseguita dalla banda musicale Città di Marsciano, a seguire, circa alle ore 19,45 ci sarà l’esibizione di tutti i cori, poi il concerto del Chorus Marsciano ed infine il Gran Concerto con tutti i cori riuniti.

Al termine dei concerti la serata proseguirà allietata dalla musica del gruppo swing “ I Soliti Ignoti”.

