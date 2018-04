Todi, il Maestro Piovani dirige “La musica è pericolosa” | 5 minuti di standing ovation

Straordinaria performance artistica del premio Oscar in esclusiva per l’Umbria

Fantastica conclusione della Stagione di Prosa 2017/2018 del Teatro Comunale di Todi con lo spettacolo “La musica è pericolosa”, in esclusiva a Todi per l’Umbria, con il Premio Oscar Nicola Piovani che ha diretto lo spettacolo e suonato da par suo davanti ad un teatro colmo di spettatori.

Piovani ha alternato racconti di alcuni momenti salienti della sua carriera artistica con brani eseguiti magistralmente al pianoforte dal Maestro, accompagnato da un’eccellente orchestra. Sono scorse sul video retrostante immagini di Fellini, Mastroianni, Sordi, Benigni, De Andrè, Monicelli, tutte accompagnate dalle musiche di colonne sonore e brani fantastici composti ed ideati da Piovani per questi mostri sacri della cultura e della storia italiana.

Al termine, il Premio Oscar si è quasi commosso sul palcoscenico per i quasi 5 minuti di standing ovation ricevuti dagli spettatori ed ha voluto deliziare la Platea con alcuni fantastici bis.

Da notare la grande disponibilità del Maestro Piovani, che, giunto a Todi nel pomeriggio, ha partecipato da spettatore anche ad un

Concerto della Primavera Musicale di Todi, salutato con grande calore da tutti i musicisti. Una grande serata, quindi, che è sembrata essere la degna conclusione di una Stagione di Prosa memorabile, caratterizzata da numeri irripetibili, con 7 spettacoli su 7 da tutto esaurito proposti in cartellone.

Grande soddisfazione espressa congiuntamente dal Sindaco Antonino Ruggiano e dall’Assessore alla Cultura Claudio Ranchicchio per la riuscita di questa meravigliosa stagione, costruita ed ideata in collaborazione con il Teatro Stabile dell’Umbria.

Presente alla serata finale anche il Direttore del Teatro Stabile dell’Umbria Nino Marino che si è congratulato con il maestro Piovani

ed ha espresso la propria gratitudine all’Amministrazione Comunale di Todi per la proficua collaborazione in essere.

