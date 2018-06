Todi, avviso pubblico per il nuovo Comandante della Polizia Municipale

Il Comune di Todi ha indetto una selezione pubblica per l’individuazione di un candidato al quale conferire l’incarico di Responsabile del Servizio – Comandante del Corpo di Polizia Municipale, con contratto a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1del D.Lgs.n.267/2000. Nell’avviso è garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come previsto dal D.Lgs.n.198/2006 e dall’art. 35 del D.Lgs..n.165/2001.

L’incarico sarà per la durata del mandato del Sindaco. La domanda di ammissione alla selezione, sottoscritta con l’apposizione della firma non autenticata del candidato ed indirizzata al Servizio Affari Generali e Personale del Comune di Todi, dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla procedura, entro il 26 luglio 2018 ore 13.00.

Le domande ed i curricula saranno esaminati da una Commissione composta da tre esperti: Segretario Generale, che la presiede e da due membri esterni di cui uno con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria appartenente alla Polizia locale. La Commissione verifica il possesso dei requisiti richiesti di comprovata esperienza pluriennale con esiti positivi e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico, anche con riferimento al programma politico amministrativo.

I candidati verranno convocati per un colloquio teso alla verifica del grado di possesso delle competenze professionali, nonché delle motivazioni. La Commissione redigerà una specifica relazione in cui sono indicate le competenze possedute, le esperienze maturate e l’esito del colloquio; il Sindaco provvederà alla scelta tenuto conto della relazione suddetta. In caso di rinuncia o di recesso del candidato prescelto, il Sindaco può nominare un altro candidato in possesso dei requisiti predetti, o provvedere ad avviare altra selezione

