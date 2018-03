Tirreno Adriatico venerdì fa tappa a Trevi, le modifiche alla viabilità

La Tirreno – Adriatico 2018 farà tappa a Trevi venerdì 9 marzo 2018 dalle 14.30. Gli organizzatori comunicano che dalle ore 07.00 fino alle ore 20.00 del giorno 9 marzo 2018 sarà interdetta la circolazione stradale in Piazza Garibaldi per il montaggio delle strutture d’arrivo della manifestazione ciclistica. L’area sarà opportunamente transennata. L’uscita e l’entrata dal centro di Trevi Capoluogo dovrà avvenire in Via Fantosati o in via Coste, ove sarà istituito il doppio senso di circolazione.

Si potrà parcheggiare presso gli impianti della piscina comunale,il parcheggio antistante la casa di riposo Carlo Amici, allo spiazziale della Chiesa delle Lacrime e nel nuovo parcheggio di Piaggia. Per le frazioni interessate dal passaggio (Cannaiola,Borgo Trevi, Parrano, Bovara, Pigge) le strade verranno chiuse dalle 14 fino ad avvenuto transito dei ciclisti.

Si comunica che verrà istituito un servizio navetta da BorgoTrevi (campo sportivo) a Trevi Capoluogo dalle ore 10:00 alle ore 17:00. “Un doveroso ringraziamento a tutti i dipendenti comunali comunali– commenta l’Assessore Dalila Stemperini- che in questi giorni stanno lavorando duramente perché tutto sia pronto per l’arrivo di Tappa e ai residenti interessati dalle modifiche alla viabilità per il disagio che la gara ciclistica potrà arrecare alle loro abitudini. Ospiteremo a Trevi 100 giornalisti da tutta Italia, una grandissima occasione di promozione del territorio unita ad un evento sportivo di grande rilevanza nazionale. Invitiamo i cittadini a partecipare a questa giornata di festa per la nostra città”.

Percorso :

Cannaiola: sp.447 via Nuova, sp.447 , sovrappasso ss.3

Borgo di Trevi :via Flaminia/via San Giuseppe, via Madonna, via dei Giardini, vocabolo San Tommaso, vocabolo Sant’Onofrio

Loc. San Pietro a Pettine, via Sotto il Monte

TREVI : via Lucarini, Piazza Garibaldi, via Coste San Paolo, sp.245, sp.245, sp.245 Loc. Bovara

Pigge ; via Flaminia

TREVI : via Lucarini.

Per informazioni sulla viabilità rivolgersi allo Sportello del Cittadino allo 0742/332226

Per informazioni sulla tappa: http://www.tirrenoadriatico.it/ e http://www.fasciaolivata.it/tirreno-adriatico-terza-quarta-tappa-dedicate-alla-fascia-olivata/

