Timeless Rockestra in Concert alla Cantina Barbanera poi Love is Love e jam Session

Si parte per la Cantina Barbanera mercoledi 21 Marzo con la serata dinner & Show Love is Love che vedrà di nuovo insieme la

Vocalist del BeQueer “La Diva Proibita” NIKITA accanto alla resident Dj Schiky. L’evento, targato www.easyevent.it sotto la direzione artistica di Don Brazzo alias Enrico Brazzini, sta riscuotendo un grande successo in special modo tra la comunità gay della zona che ha manifestato agli organizzatori grande entusiasmo nei confronti della serata del mercoledi alla Cantina.

Venerdi 23 Marzo si cambia registro e a salire sul palco del ristorante pizzeria, rummeria di Spoleto sarà il gruppo Timeless Rockestra, un versatile power trio che proporrà lo show DYLAN REVISITED, un viaggio nel mondo delle canzoni del più grande menestrello del folk di tutti i tempi: Bob Dylan. Una scaletta di canzoni che varia dai suoi più grandi successi ad altre scelte dal vasto repertorio di gemme dei diversi periodi artistici, in una rilettura propria dell’originale trio, che riveste i brani di una grintosa patina rock, blues, funk.

Sabato 24 torna ancora una volta la costante della Jam Session dell’amore, connubio tra cena e musica dal Vivo, con i musicisti Roberto Carlini, Gianluca De Maria.

Sempre menu alla carta e pizza al piatto, da asporto o a domicilio. Per informazioni e prenotazioni 348.324 5079

