Terreni in vendita in Umbria, ecco i lotti all’asta di ISMEA

Otto terreni agricoli, per una superficie totale di oltre 180 ettari ed un costo a base d’asta che supera i 2 milioni di euro (esattamente, 2 milioni 060 mila 458 euro). Sono i terreni in Umbria messi in vendita dall’Ismea (l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare), con la procedura che si chiuderà entro la mezzanotte del prossimo 3 febbraio.

Entro tale data gli acquirenti interessati (persone fisiche o imprese agricole), devono presentare la manifestazione d’interesse e la relativa offerta attraverso il sito www.ismea.it, registrandosi per poter accedere alla Banca nazionale delle terre agricole, dove si può ricercare il terreno da acquistare attraverso la localizzazione geografica, la superficie ed il prezzo a base d’asta. Possono essere presentate anche più manifestazioni d’interesse per più terreni, depositando una cauzione pari al 10% del valore a base d’asta.

Questo l’elenco dei terreni situati in provincia di Perugia, con le principali caratteristiche.

A Bettona , in località Ponte di Ferro, si vende, partendo da una base d’asta di 592.872 euro, un terreno di 15,96 ettari, seminativo irriguo e porzione tare e fabbricati, con un livello di fertilità considerato “buono”.

, in località Ponte di Ferro, si vende, partendo da una base d’asta di 592.872 euro, un terreno di 15,96 ettari, seminativo irriguo e porzione tare e fabbricati, con un livello di fertilità considerato “buono”. Nel comune di Città di Castello , in località Castellaro, un terreno di 10,7 ha, attualmente adibito a frutteto, seminativo arborato, tare e fabbricati, per un prezzo d’asta iniziale di 187 mila 6 euro.

, in località Castellaro, un terreno di 10,7 ha, attualmente adibito a frutteto, seminativo arborato, tare e fabbricati, per un prezzo d’asta iniziale di 187 mila 6 euro. Sempre a Città di Castello , è disponibile un altro terreno, di 10,28 ha, in gran parte adibito a frutteto, per una base d’asta di 202 mila 16 euro.

, è disponibile un altro terreno, di 10,28 ha, in gran parte adibito a frutteto, per una base d’asta di 202 mila 16 euro. A Collecistone di Gubbio per il terreno in vendita (bosco ceduo e pascolo con una piccola porzione di seminativo), di buona fertilità, servono almeno 226 mila 256 euro.

per il terreno in vendita (bosco ceduo e pascolo con una piccola porzione di seminativo), di buona fertilità, servono almeno 226 mila 256 euro. A Lisciano Niccone , vocabolo Casalecchie, si vende un terreno di 15,27 ha, con olivito, seminativo, pascolo e bosco, tare e fabbricati, per una base d’asta che sfiora i 125 mila euro.

, vocabolo Casalecchie, si vende un terreno di 15,27 ha, con olivito, seminativo, pascolo e bosco, tare e fabbricati, per una base d’asta che sfiora i 125 mila euro. A Casa Nova Alta di Nocera Umbra sono in vendita 30,59 ha di terreno adibito a bosco, oliveto, seminativo, tare e fabbricati per 331 mila 613 euro.

sono in vendita 30,59 ha di terreno adibito a bosco, oliveto, seminativo, tare e fabbricati per 331 mila 613 euro. C’è un terreno in vendita anche a Perugia, in località Bagnaia: quasi 15 ettari di seminativo, con una piccola porzione boschiva, tare e fabbricati. Il prezzo a base d’asta è di 283 mila euro.

Un solo terreno in vendita in provincia di Terni.

A San Venanzo: 18 ettari e mezzo tra seminativo, bosco, oliveto, pascolo, tare e fabbricati rurali. Il grado di fertilità indicato è “medio”. Si parte da una base d’asta di 112 mila 664 euro.

I terreni per i quali non saranno pervenute manifestazioni d’interesse possono essere messi all’asta per altre due volte, con un prezzo base che non può essere abbassato di più di un quarto rispetto al valore indicato nell’avviso precedente.

Nell’elenco dei terreni in vendita, a seguito di operazioni fondiarie Ismea, anche se non inseriti nell’elenco le cui offerte scadono il 3 febbraio, compaiono altri tre terreni in Umbria, tutti in provincia di Perugia.

A Passignano sul Trasimeno , in vendita un terreo di 49,3 ha, in località Pietraia, suddiviso in vigneto, oliveto, noce da legno, bosco, seminativo, tare e fabbricati, con un livello di fertilità classificato come “buono”.

, in vendita un terreo di 49,3 ha, in località Pietraia, suddiviso in vigneto, oliveto, noce da legno, bosco, seminativo, tare e fabbricati, con un livello di fertilità classificato come “buono”. A Torgiano , un terreno di fertilità “ottima”: 6,6 ettari a seminativo arboreo, tare e fabbricati rurali.

, un terreno di fertilità “ottima”: 6,6 ettari a seminativo arboreo, tare e fabbricati rurali. Infine, a vocabolo Colle, tra Montone e Pietralunga, sono in vendta 118,79 ettari di terreno di “discreta” fertilità, adibito a seminativo, pascolo, uliveto, bosco, tare e incolti.

L’agevolazione prevista per le imprese agricole costituite da giovani è una rateizzazione del pagamento del prezzo del terreno che può essere spalmato in 30 anni. Proprio l’agricoltura, quella di qualità, può offrire opportunità occupazionali (+23% gli occupati nel settore in Umbria nel secondo trimestre del 2017), soprattutto per i giovani.

Tuttavia, come si vede dai prezzi a base d’asta, vista anche la scelta di non frazionare ulteriormente i pezzi in vendita in lotti più piccoli, l’investimento per il solo terreno risulta consistente. L’agricoltura è però uno dei settori ai quali, in Umbria, le banche concedono fiducia: a giugno dello scorso anno i prestiti al settore ammontavano a 951 milioni di euro, con un incremento di quasi l’1% rispetto alla fine dell’anno precedente.

Stampa