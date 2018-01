Terni, uomo con fucile semina panico in casa

Fucile in mano ha minacciato di togliersi la vita all’interno della propria abitazione, creando il panico in casa. Un uomo di 60 anni, per motivi ancora in via di accertamento, ha improvvisamente imbracciato una delle armi da fuoco che detiene regolarmente puntandola contro se stesso. I famigliari hanno subito dato l’allarme e sul posto si sono portati i Carabinieri del comando di Terni, personale Asl e un equipaggio del 118.

I militari hanno subito iniziato a trattare con l’uomo per cercare di capire quali fossero le cause che lo stavano spingendo a compiere il gesto, cercando di dissuaderlo dal proprio proposito. Nel frattempo, per questioni di sicurezza, la strada dove si è verificato il fatto è stata chiusa al traffico.

