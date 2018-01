Terni, uomo con catene ‘contro’ uno con bottiglia | Paura a Piazza Solferino

Un uomo con catene di ferro e un altro con una bottiglia rotta; così due cittadini di origine nordafricana si sono affrontati ieri sera, intorno alle 20.00, a Piazza Solferino, davanti agli impauriti passanti che hanno subito allertato il 113.

Fortunatamente, la violenta lite che stava per sfociare in un ‘duello’ non ha avuto un esito grave, visto che i due uomini si sono dileguati poco prima che le forze dell’ordine arrivassero, senza colpirsi a vicenda.

Probabilmente, visto l’ormai consueto luogo in cui accadono questi episodi, come nella notte di Capodanno, si tratta di antagonismi legati al controllo della zona di spaccio.

Stampa