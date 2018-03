Terni, traffico in tilt in mattinata | Tir perde tubi d’acciaio

Due diversi incidenti che hanno coinvolto mezzi pesanti si sono verificati nella mattinata di oggi, mettendo a dura prova il traffico in città.

Il primo si è verificato intorno alle 8.00 lungo viale dello Stadio e ha visto coinvolto un autoarticolato che ha perso un carico da oltre 500 quintali di tubi in acciaio lunghi circa 15 metri. Sul posto si sono portati i Carabinieri di Terni, la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e gestire il caos che si è creato nella circolazione. Soltanto dopo qualche minuto la situazione è tornata alla normalità.

Verso le 11.00, invece, un altro autoarticolato si è incastrato a un incrocio di Viale Brin; soltanto dopo qualche minuto di manovre il conducente è riuscito a sbloccare la situazione e il traffico è tornato alla normalità.

Stampa