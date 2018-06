Terni, torna in città per comprare droga ma viola decreto di allontanamento

Nei giorni scorsi un giovane, che camminava senza meta apparente all’interno della Stazione Ferroviaria di Terni. era stato notato dagli agenti della Polfer in servizio di controllo allo scalo. Gli agenti hanno iniziato a seguire il soggetto che ha tentato anche di seminarli.

Una volta fermato, dal controllo successivo, è emerso che il 32enne, di Rieti, con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, era stato allontanato dalla città a fine 2015, con il provvedimento del Divieto di Ritorno per tre anni, disposto dal Questore di Terni.

Incurante della misura, era comunque ritornato ed era stato già denunciato due volte per l’inottemperanza; anche questa volta, l’uomo ha detto agli agenti che lo hanno di nuovo denunciato e riaccompagnato al treno per Rieti, che era tornato a Terni per comprare la droga.

