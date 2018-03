A Terni si discute di responsabilità degli Enti con i giovani professionisti

“Ruoli e opportunità del professionista e dell’impresa nell’ambito della disciplina amministrativa degli enti ex d. lgs. 231/2001 ed analisi dei risvolti in ambito penale”. Questo il titolo del convegno, in programma a Terni giovedì 22 marzo alle 15.30 all’hotel Valentino, in via Plinio il Giovane 5, organizzato dall’Unione giovani dottori commercialisti di Terni (Ugdcec), dai Giovani avvocati di Terni (Aiga) e dal Gruppo giovani imprenditori di Confindustria Umbria, con il patrocinio dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Odcec) e di quello degli avvocati entrambi della provincia di Terni e dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili. “Il convegno – spiegano gli organizzatori – si pone il fine di analizzare il ruolo fondamentale dei professionisti e delle imprese in relazione alla responsabilità degli enti, sia dal punto di vista amministrativo che penale, e prevede l’intervento di relatori di prim’ordine”.

Ad aprire i lavori saranno Stefano Stellati, presidente dell’Ugdcec di Terni, e Sonia Mazzucco, vicepresidente dell’Ungdcec, Ilaria Caporali, presidente del Gruppo giovani imprenditori di Confindustria Umbria, e Marco Gabriele, presidente di Aiga Terni. Relazioneranno, poi, nell’incontro moderato da Federica Bigi, consigliere dell’Ordine degli avvocati di Terni, la stessa Sonia Mazzucco su ‘Modello di organizzazione, gestione e controllo, l’organismo di vigilanza’, Nicola Allocca, Chief Ics officer di ThyssenKrupp Acciai speciali Terni spa, con l’intervento ‘Modello di organizzazione e la gestione dei rischi tra rating di legalità e misure di self cleaning – l’esperienza aziendale in concreto’, e Manlio Morcella, past president della Camera penale di Terni e membro della Scuola forense, che parlerà del ‘Fenomeno criminologico dell’impresa e il d. lgs. 231/2001’.

Concluderanno l’incontro le considerazioni di Antonio Alunni, presidente di Confindustria Umbria, Francesco Emilio Standoli, presidente dell’Ordine degli avvocati di Terni, e Carmelo Campagna, presidente dell’Odcec di Terni.

