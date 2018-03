Terni, serata dedicata alla musica corale per festeggiare la Pasqua

Una serata dedicata alla musica corale per festeggiare la Pasqua. L’appuntamento è per giovedì 29 marzo, alle 21, nella chiesa Immacolata Concezione di via Narni.

Il coro della Pace, il coro Musica Antiqua, il coro polifonico Naharti della Valnerina ternana col quintetto d’archi Talenti d’Arte e il soprano, Valentina Piovano, eseguiranno musiche di Mozart, Puccini, Rheinberger e Mendelssohn.

La direzione sarà affidata al maestro, Marco Ferruzzi.

L’iniziativa è stata organizzata dal centro sociale Quartiere Polymer in collaborazione con la parrocchia Immacolata Concezione.

Foto repertorio TO

Stampa