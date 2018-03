Terni – Rieti, riapertura non prima dell’estate

La Terni – Rieti non riaprirà prima dell’estate. È quanto si apprende dall’Anas, i cui tecnici stanno portando ancora avanti le verifiche all’interno della galleria “Valnerina”, lungo la strada statale 79bis “Ternana”, dopo che lo scorso 9 febbraio era stata rilevata un’anomalia nella funzionalità di una porzione della soletta che delimita la sezione superiore del tunnel, dedicata al passaggio delle condotte di aereazione nonché al transito pedonale in caso di manutenzione o evacuazione.

Dai risultati degli esami finora condotti è emersa la necessità di intervenire su ulteriori sezioni della soletta al fine di assicurarne la completa funzionalità e prevenire possibili anomalie anche sulle porzioni al momento non interessate.

Le cause delle anomalie rilevate sono in corso di accertamento. Al momento non si esclude la possibilità che possano essere collegate a fenomeni originati dal sisma.

I controlli, che proseguono tuttora, sono condotti da tecnici con l’ausilio di laboratori specializzati nella diagnostica e sono funzionali anche alla definizione delle migliori soluzioni tecniche al fine di completare la progettazione degli interventi di ripristino per poi affidare l’esecuzione dei lavori a un’imprese specializzata.

È allo studio una soluzione tecnica che possa consentire l’esecuzione dei lavori in più fasi, in modo da contenere i tempi di chiusura al traffico della galleria, tempi che potranno essere in ogni caso definiti una volta completata la progettazione. Al momento è possibile prevedere la riapertura in estate.

Il traffico è deviato sulla strada statale 79 con uscita obbligatoria allo svincolo Valnerina per i veicoli provenienti da Terni e alla rotatoria che precede la galleria per quelli provenienti da Rieti.

