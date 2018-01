Terni, rapina lampo in banca col taglierino

Rapina lampo in banca nella tarda mattinata di oggi a Terni. Ad essere presa di mira dai malviventi è stata la filiale della Bcc di corso del Popolo.

In due sono entrati in banca con il volto travisato e con dei taglierini in mano, intimando al personale presente all’interno (in quel momento c’erano anche dei clienti) di consegnare il denaro disponibile. Il tempo di arraffare un bottino magrissimo e si sono dati alla fuga presumibilmente insieme ad un complice che li aspettava all’esterno a bordo di un’auto. Immediatamente è scattato l’allarme al 113, con la polizia giunta sul posto per i rilievi del caso e che ora è sulle tracce dei malviventi.

