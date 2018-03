A Terni e Perugia i seminari finali del percorso formativo promosso da Felcos Umbria “Passepartout”

Mercoledì 7 e venerdì 9 marzo, rispettivamente a Perugia a Terni, si svolgeranno i seminari conclusivi del percorso formativo “PASSEPARTOUT. Pratiche di inclusione per una cittadinanza globale e attiva”, che ha coinvolto insegnanti e educatori delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado delle 12 aree sociali dell’Umbria.

La formazione si è realizzata nell’ambito del progetto “Formare per Integrare”,promosso dalla Regione Umbria e finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020, e di cui FELCOS Umbria è partner insieme a ANCI Umbria, Alisei Cooperativa Sociale, ARIS FORMAZIONE e CSC CREDITO SENZA CONFINI.

Gli incontri, organizzati da FELCOS Umbria, si svolgeranno a Perugia, mercoledì 7 marzo, presso la sede dell’Istituto Comprensivo 4 e a Terni, venerdì 9 marzo, presso il Liceo “R. Donatelli”, entrambi dalle ore 14.30.Ad aprire i lavori la Regione Umbria, promotrice del progetto, e l’Ufficio Scolastico

Regionale.

Le attività del percorso PASSEPARTOUT, che hanno impegnato i partecipanti per 20 ore di formazione in aula, hanno raggiunto circa 100 insegnanti e educatori della nostra regione tramite 12 edizioni realizzate da novembre 2017 a febbraio 2018 in tutta l’Umbria.

Progetto cofinanziato da:

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE – (FAMI) 2014-2020- Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo Nazionale: Capacity building – lett. j) Governance dei servizi;

UNIONE EUROPEA (Assisi, Acquasparta, Castiglione del Lago, Città di Castello, Foligno, Gubbio, Norcia, Perugia, Todi, Narni, Orvieto e Terni).

Attraverso una metodologia laboratoriale e partecipativa, il percorso ha favorito la riflessione sui temi dell’inclusione degli studenti stranieri, dell’educazione all’interculturalità, dello sviluppo di competenze di cittadinanza globale, della didattica inclusiva e della scuola come “sistema aperto” per facilitare il dialogo con le famiglie e la comunità locale.

Scopo dei due Seminari conclusivi è, dunque, quello di capitalizzare e condividere gli elementi emersi durante il percorso, attraverso la discussione che si svolgerà intorno a 4 diversi tavoli tematici sugli argomenti evidenziatisi di maggior interesse tra i docenti che hanno partecipato al corso:

1. Ambiente e Sviluppo Sostenibile

2. Amicizia e Dialogo

3. Bullismo e Cyberbullismo

4. Intercultura e Migrazioni

I Seminari rappresenteranno inoltre l’occasione per discutere una proposta di Manifesto “Una nuova comunità locale a servizio della cittadinanza mondiale: l’etica della corresponsabilità”, documento che potrà indicare concrete linee di indirizzo per un impegno verso il rinnovamento dell’istituzione scolastica per un’educazione alla cittadinanza globale, strutturata, partecipata e condivisa da tutte le componenti territoriali della società.

