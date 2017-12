Terni, Natale violento al night | Ubriaco e sotto effetto di droga ‘distrugge’ il locale

I Carabinieri di Papigno (TR), con il supporto di un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile del capoluogo, intervenuti a notte fonda presso un night cittadino dove un avventore stava dando in escandescenza, hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un 23enne cittadino marocchino clandestino pregiudicato.

Il giovane straniero, che ubriaco stava danneggiando le suppellettili e gli arredi nonché aggredendo con un coccio di vetro il personale del locale, è stato disamato e bloccato, nonostante le ripetute resistenze, dai militari intervenuti.

Il violento avventore, dopo essere stato calmato e fatto visitare dal personale di un’ambulanza del 118 intervenuta sul posto, che ha accertato l’abuso di sostanze alcooliche e stupefacenti, è stato trasferito in caserma, al termine degli atti di rito, è stato dichiarato in stato di arresto. Il cittadino nordafricano, che ha provocato danni al locale per circa 3.000 €, al termine della successiva udienza di convalida per rito direttissimo è stato condannato a 4 mesi e mezzo circa di reclusione.

