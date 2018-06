Terni, la proclamazione di Latini “Con la fascia tutte le responsabilità”

Nella tarda mattinata di oggi – martedì 26 giugno 2018 – l’ufficio centrale elettorale ha proceduto alla proclamazione a sindaco di Terni di Leonardo Latini. “Si tratta – ha detto il primo cittadino – di un atto ufficiale, di una cerimonia semplice ma emozianante, che sancisce l’avvio di uno dei compiti più belli. Con la fascia arrivano anche tutte le responsabilità del ruolo. Ora inizia il lavoro per il popolo, per tutta la popolazione di Terni, sia per quella che mi ha dato la fiducia sia per quelli che non me l’hanno dato ma che conto di conquistare nel giro della consiliatura. C’è bisogno di riscoprirci città tutti insieme, non è più il momento delle divisioni, di riscoprici orgogliosamente ternani”.

Leonardo Latini, 44 anni, avvocato, è l’undicesimo sindaco di Terni nell’ambito della storia repubblicana della città, il quarto con l’elezione diretta del primo cittadino.

Stampa