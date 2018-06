Terni, il sindaco Latini incontra Prefetto “Riordinare il Comune e focus sicurezza”

Nella giornata di ieri il nuovo sindaco di Terni, Leonardo Latini, ha incontrato il prefetto di Terni, Paolo De Biagi. Si tratta del primo incontro istituzionale tra i due che, oltre ad essersi conosciuti, hanno parlato delle criticità della città. “Un uomo di assoluto spessore e livello, con il quale ci confronteremo per il suo alto profilo istituzionale” – così Leonardo Latini ha riferito a TO riguardo l’impressione ricevuta dal Prefetto.

Formalizzata la nomina dei consiglieri comunali, ora il sindaco è alle prese con la formazione della nuova giunta che dovrà governare Palazzo Spada, ma ha chiare quali siano le priorità per la città, così come confermato allo stesso dott. De Biagi.

“Prima di tutto lavoreremo per rendere più efficiente la ‘macchina comunale’ – ha sottolineato Latini a TO – e per avere un’amministrazione funzionale e snella. Con il Prefetto abbiamo parlato anche di altri temi che saranno al centro della nostra azione politica per fare il meglio per la città, compito che prevede l’impegno di tutti. Gli altri temi discussi sono stati quelli della sicurezza, dell’ordine pubblico, del decoro urbano e delle possibilità di rilancio di un territorio che ha bisogno di rilanciarsi”.

