Terni, gatto sfigurato a bastonate | Ancora violenza in Valserra

Un altro inaudito episodio di violenza contro gli animali si è verificato in Strada Val di Serra; dopo il fuoco appiccato al povero Babo, lo scorso 28 marzo, questa volta è toccato a Sumi, una gattina nera appartenente sempre alla stessa famiglia. Già nella prima occasione c’era stata una denuncia formale da parte del proprietario della povera bestiola e, anche questa volta sono intervenuti sul posto i Carabinieri Forestali e i volontari dell’Enpa per cercare di capire cosa stia accadendo in zona.

La gatta è stata brutalmente bastonata al volto (la foto è stata oscurata per non urtare i lettori più sensibili) e ha riportato gravi lesioni. Le associazioni animaliste e ambientaliste si sono già costituite parte civile per gli incresciosi episodi di tortura e i militari del nucleo forestale ora vogliono vederci chiaro, perché si tratta di due episodi in pochissimi giorni.

Il fatto ha destato anche la preoccupazione di tutti i cittadini che abitano in zona e possiedono animali, spaventati perché temono che la violenza possa toccare anche al loro amico a 4 zampe.

