Terni, drammatico volo da oltre 20 metri | Perde la vita una ragazza

Un tragico volo dal settimo piano da una delle palazzine di Via Brodolini; non c’è stato nulla da fare per una giovane di circa 20 anni che ha perso la vita all’ospedale di Terni.

La vicenda si è verificata nel pomeriggio di oggi, in una delle zone più popolose della città. Sono stati alcuni residenti, sconvolti per quanto accaduto, a dare l’allarme ai soccorsi. Sul posto, oltre agli agenti della questura di Terni, si è portato anche un equipaggio del 118 che ha provveduto a trasferire la giovane al Pronto Soccorso in codice rosso.

Da subito le sue condizioni sono sembrate disperate e, nonostante tutte le cure prestate dal personale sanitario, la ragazza non è riuscita a superare le gravissime lesioni riportate in seguito alla caduta.

Sul luogo dell’incidente si è portato il magistrato di turno, la dottoressa Camilla Coraggio, che sta coordinando le indagini della Polizia per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.

