Terni, bus in fiamme dopo esplosione | Vigili del fuoco al deposito BusItalia

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi all’interno del deposito di BusItalia, a Terni . Al momento sono all’opera 5 squadre dei Vigili del fuoco che con il supporto di altri due mezzi stanno cercando di domare le fiamme.

Il rogo è partito dal parcheggio degli autobus; a dare origine alle fiamme è stato proprio un mezzo di trasporto pubblico, già dismesso in deposito.

Sembrerebbe che le fiamme si siano sviluppate per un corto circuito della batteria, ma saranno le indagini dei caschi rossi a stabilire con esattezza le cause dell’incendio. Prima del rogo, c’è stata una forte esplosione (dovuta allo scoppio di un pneumatico) che ha messo in allarme il personale che al momento si trovava nell’area.

C’è stato un fuggi fuggi generale e i lavoratori sono usciti di corsa perché non era ancora chiaro cosa fosse accaduto. Subito dopo è scattato l’allarme ai vigili del fuoco che sono immediatamente arrivati sul posto.

Il fuoco ha sviluppato un vasta nube di denso fumo sopra alla zona industriale di Maratta, visibile a centinaia di metri e che ha portato con sé un acre odore di bruciato. Fortunatamente, il mezzo danneggiato si trovava abbastanza lontano dai depositi di carburante del desposito e da altri autobus e non ci sono stati ulteriori danni a cose o persone, grazie anche all’immediato intervento dei Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme in pochi minuti e messo in sicurezza l’area. La zona sarà ora bonificata.

