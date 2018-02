Terni, brucia una casa a Montegabbione | Donna anziana trovata morta

I VVF di Orvieto sono intervenuti nelle ultime ore a Montegabbione di Terni per un incendio sviluppatosi in una abitazione del posto. Nel corso delle operazioni e appena potuti entrare nei locali bruciati dal fuoco, i VVF hanno ritrovato il corpo di una anziana signora ormai deceduta da ore.

Al momento non ci sono cause certe sulla natura del decesso anche se gli stessi operanti sono propensi a legare la morte allo sviluppo dell’incendio Le cause, in ogni caso, rimangono al vaglio degli inquirenti per la conferma. Sul posto anche i Carabinieri.

Foto repertorio TO

