Terni, bimba di 2 anni colpita da meningite | Condizioni in miglioramento

Una bimba di 2 anni è stata colpita da meningite meningococcica e ricoverata per questo al reparto di Pediatria dell’ospedale di Terni dalla giornata di domenica 8 aprile. L’arrivo al Santa Maria era avvenuto con una sintomatologia che da circa 24 ore era caratterizzata da iperpiressia, eruzione orticarioide e petecchie.

I primi esami ematici e batteriologici immediatamente effettuati avevano subito confermato una meningite batterica da meningococco (neisseria meningitidis). Malattia che è già in fase di remissione, con la piccola che è in buone condizioni, secondo quanto fanno sapere dall’azienda ospedaliera.

La bambina è stata quindi messa in isolamento e tempestivamente sottoposta a terapia antibiotica, mentre veniva contestualmente allertato il servizio territoriale di Igiene e sanità pubblica. Domenica stessa, appena ricevuta la conferma della positività colturale e dopo la dovuta notifica alla Usl Umbria 2, è iniziata quindi la somministrazione della profilassi antibiotica ai familiari e agli altri presunti contatti.

L’immediato trattamento antibiotico, iniziato subito dopo il prelievo per l’emocoltura, ha permesso un veloce miglioramento delle condizioni generali fino ad oggi, terza giornata di ricovero, in cui è completamente scomparsa la febbre. La bimba, che risulta aver effettuato la vaccinazione contro il meningococco di tipo C in base al calendario vaccinale, è stata colpita da un altro ceppo di meningococco ancora in corso di tipizzazione (probabilmente il ceppo Y).

