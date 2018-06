Terni, bambino cade da bici e sbatte la testa | Operato d’urgenza, ora è in Rianimazione

Un bambino di 6 anni è ricoverato nel reparto di Rianimazione, dopo essere stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico. L’intervento si è reso necessario per curare i danni provocati da un forte trauma cranico determinato da una sfortunata caduta dalla bici.

Il piccolo, nella giornata di ieri, stava giocando con alcuni amichetti, quando improvvisamente ha perso il controllo della bici ed è caduto a terra picchiando violentemente la testa. Subito le sue condizioni sono sembrate gravi ed è stato trasferito in codice rosso al Pronto Soccorso da un equipaggio del 118, prontamente intervenuto sul luogo dell’incidente.

Il piccolo paziente è stato subito preso in cura dall’equipe di Neurochirurgia che ha prestato tutte le cure del caso per salvare la vita al bambino. Secondo fonti ospedaliere, al momento, è ricoverato in Rianimazione con riserva di prognosi. Le sue condizioni sono stazionarie.

