Terni, arresto cardiaco dopo gara in moto | Migliorano le condizioni del 18enne

La prognosi riservata non può essere ancora sciolta, ma sono migliorate le condizioni del giovane marchigiano che nel pomeriggio del 14 gennaio, a seguito di un arresto cardiaco durante il Mototrip di Terni, è stato ricoverato all’ospedale di Terni. Il paziente ora è cosciente e stabile; resterà ricoverato in monitoraggio continuo nel reparto di terapia intensiva postoperatoria cardiochirurgica (TIPOC) e nei prossimi giorni sarà sottoposto a ulteriori indagini per approfondire la diagnosi.

Stampa