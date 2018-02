Ternana, Bandecchi sarà a Brescia “Lo faccio per la squadra, la città e i tifosi”

Il patron della Ternana, Stefano Bandecchi, vuole dare continuità alle belle parole pronunciate durante la conferenza stampa di martedì scorso, nell’ambito della quale ha rinnovato la sua ‘fedeltà’ alla causa rossoverde, promettendo impegno e presenza per cercare di risollevare le sorti di un campionato che sembra gravemente compromesso.

In vista del delicato scontro di Brescia, il numero uno rossoverde ha deciso di seguire la squadra in trasferta, per dare risposte concrete anche alla contestazione dei tifosi che lo hanno atteso al Liberati per un confronto diretto: “Dopo l’incontro di martedì con i tifosi e la stampa sento sempre più l’esigenza di essere vicino alla squadra – ha dichiarato Bandecchi – Ho deciso di andare a Brescia. Oltre ad assumermi le responsabilità della situazione e a metterci la faccia, come è giusto che sia in un momento difficile come questo, questa volta non riesco a restare davanti alla Tv.

Terni mi ha trasmesso ancora una volta una grande voglia di essere vicino ai tifosi in trasferta e di soffrire vicino alla squadra e all’allenatore. Ora voglio fare di tutto, anche con la mia presenza , per aiutare le nostra squadra. È la prima volta che faccio una cosa del genere lo faccio per la città e i tifosi”.

Stampa