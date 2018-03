Tentano una rapina in tabaccheria ma l’anziano titolare reagisce: ladri in fuga

Ennesimo colpo (tentato) nell’assisano: due giovani si fingono clienti, ma il proprietario (ferito) li fa scappare

Tentano una rapina in una tabaccheria di Santa Maria degli Angeli, ma vengono messi in fuga dall’inaspettata reazione dell’anziano titolare che tira un ceffone al ladro e lo mette in fuga, non senza rimanere ferito.

È successo mercoledì scorso a Santa Maria degli Angeli, in pieno pomeriggio e a pochi metri dalla Basilica, frequentata da turisti e cittadini. Secondo le prime informazioni – sul fatto indagano i carabinieri della compagnia di Assisi – due giovani, non è chiaro se italiani o stranieri, sono entrate nel locale. Inizialmente hanno chiesto un pacchetto di sigarette, ma quando il titolare lo ha passato al giovane cliente, per tutta risposta egli ha strattonato il proprietario puntando verso la cassa.

L’uomo – anziano ma ‘guerreggiante’ – ha reagito dando uno schiaffo al ladro; costui ha a sua volta colpito il titolare dell’attività, causandogli delle contusioni al volto. Vista la mala parata e la reazione dell’anziano, i due si sono dati alla fuga. “Non si vive più, fortunatamente ho reagito subito. Sarebbe però ora – dichiara il titolare della tabaccheria al Corriere dell’Umbria – che le autorità facessero qualcosa, non se ne può più: il mio caso è solo l’ultimo di tanti colpi che in queste ultime settimane hanno riguardato l’assisano, furti avvenuti in abitazioni, negozi, associazioni”.

Intanto, a Bastia Umbra continuano le indagini degli agenti del commissariato di Assisi della Polizia di Stato per la rapina con pistola avvenuta al Penny Market di via Pertini: giovedì all’ora di pranzo, due rapinatori stranieri (forse moldavi) di una trentina d’anni si sono messi in fila alla cassa e quando la cliente davanti a loro stava pagando, uno dei due ha minacciato la cassiera facendosi aprire il cassetto dei soldi rubando quante più banconote possibile. Nel giro di cinque minuti i due sono usciti facendo perdere le proprie tracce, probabilmente imboccando l’entrata della SS 75 Centrale Umbra in direzione di Perugia che dista solo 50 metri dal negozio.

