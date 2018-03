Telecamere Rai a Narni | Borgo protagonista di “Kilimangiaro”, “Geo&Geo” e “EasyDriver”

La città in concorso per aggiudicarsi lo scettro di miglior borgo d’Italia fra i 20 selezionati, uno per regione, dalla trasmissione di Rai 3 Kilimangiaro. Lo rende noto l’assessorato al turismo che ha accolto nei giorni scorsi sia la troupe del fortunato format che quelle di altre due trasmissioni Rai di successo. Tutte e tre hanno girato speciali su Narni. Il primo, ricorda l’assessore al turismo, Lorenzo Lucarelli, è Easy Driver, di Rai 1, e il secondo è Geo&Geo, sempre di Rai 3.

“Narni – afferma Lucarelli – avrà la possibilità di essere vista da migliaia di spettatori nel periodo pasquale e questo potrà contribuire a diffondere la sua immagine turistica e, magari, ad incentivare persone a venire a vederla nel week end di Pasqua e non solo”.

Il primo servizio, riferisce l’assessore, andrà in onda domani su Easy Driver, alle 11 e 40, con un excursus alla scoperta degli angoli più suggestivi del centro storico e del territorio circostante, mentre domenica 1 aprile, alle 21, su Kilimangiaro, la città gareggerà con le altre 19 per aggiudicarsi il premio quale migliore fra quelle scelte.

Ultimo appuntamento venerdì 6 aprile, con la trasmissione Geo&Geo, alle 17,00 durante la quale si parlerà della via Flaminia, delle Gole del Nera, con i resti del Ponte d’Augusto, e della vicina area archeologica di Ocriculum a Otricoli.

“Tre appuntamenti importanti, realizzati grazie alla collaborazione fra il Comune di Narni e quello di Otricoli e al supporto di volontari e associazioni – dice l’assessore al turismo – che siamo certi lasceranno il segno fra gli spettatori e daranno un ulteriore impulso alla promozione turistica sulla quale stiamo lavorando coinvolgendo i numerosi privati del settore che operano sul nostro territorio”.

