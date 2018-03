Tecnico per la promozione turistica, corso e stage in Valnerina

Quindici giovani potranno partecipare all’attività formativa che prevede anche una borsa lavoro, domande entro il 10 aprile

Imminente la selezione per l’avvio del corso di formazione superiore post diploma/laurea per la figura del “Tecnico per la promozione turistica con strumenti web”, finanziato dal POR FSE 2014/2020 e dalla Regione Umbria e realizzato dalla Cooperativa Monte Patino di Norcia, ente che ha sede e opera da molti anni in Valnerina nel settore turistico e nei servizi ambientali e culturali. Tale iniziativa, a cui potranno prendere parte 15 allievi, prevede un’attività formativa di 320 ore che si svolgerà a Norcia ed un’esperienza pratica della durata di 6 mesi, realizzata presso strutture pubbliche e private localizzate nel territorio regionale.

Il corso sarà interamente gratuito e ai partecipanti verrà erogata una borsa lavoro pari ad € 600,00 per il periodo di svolgimento dell’esperienza pratica. Il progetto finanziato è fortemente radicato in Valnerina, uno dei comprensori a maggiore valenza turistica dell’Umbria, con una forte caratterizzazione ambientale, culturale, agro-alimentare e gastronomica.

Il Bando scade il 10 aprile 2018. La domanda deve essere presentata alla Coop. Monte Patino, Via Patrizi Forti, 25 a Norcia.

Il profilo professionale di Tecnico per la promozione turistica con strumenti web è relativo ad un tecnico multifunzionale e multisettoriale, in grado di utilizzare la tecnologia web multicanale in ambito turistico e di promozione del paniere dei prodotti agrifood della Valnerina. Durante il corso verranno affrontate le materie basi per la promozione turistica territoriale con strumenti web: e-commerce, marketing turistico attraverso web, social network, e supporti mobile.

Il corso intende fornire agli allievi le opportune competenze che consentiranno all’esperto di marketing multimediale così formato di definire, sviluppare e promuovere nuove idee, progetti e prodotti di turismo legati al paniere agrifood, attraverso strategie commerciali che integrano tecniche di comunicazione tradizionali con modalità basate sul web 2.0 e sui social network.

Il territorio delle Valnerina potrà così avvalersi di questa nuova risorsa professionale, soprattutto in materia di tecniche innovative di comunicazione turistica, nell’organizzazione e promozione del turismo integrato e nella collocazione dell’offerta turistica nei circuiti turistici organizzati e nelle reti sociali informali, in coerenza con gli indirizzi strategici regionali, sviluppando piani di comunicazione caratterizzati da innovatività in termini di proposte e di mezzi, primi fra tutti quelli inerenti gli sviluppi del web 2.0.

Il bando e la modulistica per la domanda possono essere reperiti su www.montepatino.com

