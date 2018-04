Team Special Olympics Spoleto di Atletica ai giochi regionali di Bastia Umbra

Si sono svolti sabato 14 aprile a Bastia Umbra i giochi regionali dello Special Olympics di atletica, propedeutici per poter partecipare ai giochi nazionali che si terranno a Montecatini a giugno 2018.

Hanno partecipato circa 70 atleti in totale provenienti, oltre che da Spoleto, da Foligno, Gualdo Tadino, Terni, Assisi e Perugia.

Tutti i i nostri atleti (16 ragazzi e ragazze) hanno partecipato e si sono messi in competizione in varie discipline con gli atleti degli altri team umbri e tutti si sono impegnati al massimo delle loro capacità (ed in molti casi hanno ottenuto risultati decisamente lusinghieri) ma senza mai perdere la amicizia e serenità che ha consentito a tutti di vivere con gioia l’incontro.

E’ stata veramente una giornata speciale di sport e amicizia e va ringraziato chi si è speso al massimo per la sua riuscita, in particolare Teresa, Simonetta e Fabio.

Un ringraziamento anche a coloro che in vari modi hanno permesso questa giornata come Sara, Marco e Mino che si sono impegnati per fare in modo che i nostri atleti potessero partecipare al meglio.

