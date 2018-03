Tappa Foligno Tirreno-Adriatico, Liceo Marconi aperto per esami Cambridge Pet

Rispetto all’ordinanza che ha stabilito, tra l’altro, per sabato 10 marzo la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in occasione della partenza da Foligno della tappa della Tirreno-Adriatico, verrà consentita l’apertura del laboratorio di lingue del liceo “Marconi” per permettere agli studenti di sostenere gli esami di inglese Cambridge Pet (Preliminary English Test).

Lo prevede una nuova ordinanza. Il provvedimento è stato adottato, sulla base della richiesta della dirigente scolastica, in considerazione del fatto che la data dell’esame non è modificabile.

Sarà possibile quindi l’accesso alla scuola, senza utilizzo di automobili, agli allievi, ai docenti e al personale Ata (per circa 30 persone).

