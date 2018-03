Tappa a Foligno della Tirreno Adriatico, le modifiche alla viabilità

In occasione della 4/a tappa della Tirreno – Adriatico di sabato 10 marzo, con partenza da Foligno alle 10, sono stati adottati numerosi provvedimenti in materia di viabilità con l’istituzione del divieto e di circolazione e sosta in diverse parti del centro storico. Disposta per sabato 10 marzo, tra l’altro, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

In particolare sono previsti:

divieto di sosta nel parcheggio di via Nazario Sauro dalle 14 di giovedì fino alle 14 del 10 marzo; divieto di sosta in piazza Matteotti dalle 15 di giovedì fino alle 14 del 10 marzo con divieto di circolazione dalle 4 alle 13 del 10 marzo; divieto di sosta con rimozione in Piazza Faloci dalle 15 di giovedì fino alle 14 del 10 marzo con divieto di circolazione dalle 4 alle 13 del 10 marzo; in via Mazzini, area sottostante Piazza Matteotti: divieto di sosta con rimozione dalle 18 di oggi fino alle 14 del 10 marzo, con divieto di circolazione dalle 4 alle 13 del 10 marzo e con anticipo Ztl di via Mazzini dalle 4 del 10 marzo; passeggiata dei Canapè: divieto di sosta con rimozione dalle 18 di giovedì fino alle 14 del 10 marzo con divieto di circolazione dalle 4 alle 13 del 10 marzo; via S.Maria Infraportas (tratto compreso da piazza San Domenico a via Marconi: divieto di sosta con rimozione dalle 8 del 9 marzo alle 14 del 10 marzo con divieto di circolazione dalle 6 alle 13 del 10 marzo; largo Frezzi: divieto di sosta con rimozione dalle 8 del 9 marzo fino alle 14 del 10 marzo con divieto di circolazione dalle 6 alle 13 del 10 marzo; Piazza del Suffragio: divieto di sosta con rimozione dalle 8 del 9 marzo fino alle 14 del 10 marzo con divieto di circolazione dalle 6 alle 13 del 10 marzo; via Guarrella: divieto di sosta con rimozione dalle 14 del 9 marzo fino alle 14 del 10 marzo con divieto di circolazione dalle 6 alle 13 del 10 marzo; via Madonna delle Grazie divieto di sosta con rimozione dalle 14 del 9 marzo fino alle 14 del 10 marzo con divieto di circolazione dalle 6 alle 13 del 10 marzo; via Marconi: divieto di sosta con rimozione dalle 14 del 9 marzo fino alle 14 del 10 marzo con divieto di circolazione dalle 6 alle 13 del 10 marzo; via S.Maria Infraportas (tratto compreso da via Marconi a Porta Todi: divieto di sosta con rimozione dalle 14 del 9 marzo fino alle 14 del 10 marzo con divieto di circolazione dalle 6 alle 13 del 10 marzo; Piazza del Grano: divieto di sosta con rimozione dalle 14 del 9 marzo fino alle 14 del 10 marzo con divieto di circolazione dalle 6 alle 13 del 10 marzo; Piazza San Francesco: divieto di sosta con rimozione dalle 20 del 9 marzo fino alle 14 del 10 marzo con divieto di circolazione dalle 6 alle 13 del 10 marzo; Via Rutili: divieto di sosta con rimozione dalle 20 del 9 marzo fino alle 14 del 10 marzo con divieto di circolazione dalle 6 alle 13 del 10 marzo;

via Garibaldi (tratto compreso da largo Carducci a via Umberto I): divieto di sosta con rimozione dalle 20 del 9 marzo fino alle 14 del 10 marzo con divieto di circolazione dalle 6 alle 13 del 10 marzo; via Umberto I: divieto di sosta con rimozione dalle 20 del 9 marzo fino alle 14 del 10 marzo con divieto di circolazione dalle 6 alle 13 del 10 marzo; via Oberdan (tratto compreso da via Umberto I a corso Cavour): divieto di sosta con rimozione dalle 20 del 9 marzo fino alle 14 del 10 marzo con divieto di circolazione dalle 6 alle 13 del 10 marzo; via Chiavellati: divieto di sosta con rimozione dalle 20 del 9 marzo fino alle 14 del 10 marzo con divieto di circolazione dalle 6 alle 13 del 10 marzo; via Gramsci: divieto di sosta con rimozione dalle 20 del 9 marzo fino alle 14 del 10 marzo con divieto di circolazione dalle 6 alle 13 del 10 marzo; viale Roma: divieto di sosta con rimozione dalle 20 del 9 marzo fino alle 14 del 10 marzo con divieto di circolazione come da ordinanza prefettizia; via XX settembre: divieto di sosta con rimozione dalle 20 del 9 marzo fino alle 14 del 10 marzo con divieto di circolazione dalle 6 alle 13 del 10 marzo; via Cairoli: divieto di sosta con rimozione dalle 20 del 9 marzo fino alle 14 del 10 marzo con divieto di circolazione dalle 6 alle 13 del 10 marzo;

all’interno del centro storico il 10 marzo dalle 8 e fino al termine della manifestazione ciclistica divieto di circolazione. Via Nazario Sauro (tratto compreso tra via Cairoli e piazzale Alunno) divieto di circolazione il 10 marzo dalle 9,30 fino al passaggio della corsa ciclistica; sospensione della Ztl in via XX settembre, via Garibaldi, via San Giovanni dell’Acqua, via Mazzini con spegnimento delle telecamere dei varchi elettronici dalle 19,30 del 9 marzo alle 01 del 10 marzo.

Sempre in occasione della tappa della Tirreno Adriatico a Foligno vengono sospese le concessioni per l’occupazione del suolo pubblico con l’obbligo dei concessionari di rimozione di ogni struttura dalle 14 del 9 marzo fino alle 20 del 10 marzo in piazza della Repubblica mentre dovranno essere rimosse le strutture per i concessionari dalle 6 alle 12 del 10 marzo in piazzetta Duomo, Piazza Faloci, via Garibaldi (tratto da via Umberto I a Largo Carducci), via Umberto I, via Oberdan, (tratto da via Umberto I a corso Cavour); via Chiavellati, Parco dei Canapè, via Santa Maria Infraportas, Piazza San Domenico, Largo Frezzi, via Gramsci, Corso Cavour, Piazza del Grano, via Mazzini.

Non avranno luogo il mercato bisettimanale nel parcheggio di via Nazario Sauro sottostante il parco dei Canapè, il mercatino di San Francesco Fiera delle mille cose”, previsto per il secondo sabato del mese, il mercato ortofrutticolo in piazza del Grano.

