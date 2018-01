Superenalotto, la fortuna bacia Foligno

La Dea Bendata bacia Foligno, più precisamente la piccola frazione di Vescia dove, nei giorni scorsi è arrivata una pioggia di euro: per l’esattezza 110mila 229,40 euro. Una vincita record al Superenalotto, registrata nella tabaccheria ‘3 k’ di Katia Gammaidoni, che ha subito diffuso la notizia sulla sua pagina Facebook.

La notizia ci ha messo ben poco a fre il giro della città: nella ricevitoria dei Frantoi tra Vescia e Scanzano, è festa dopo l’estrazione dello scorso 27 gennaio, che ha fatto realizzare un 5 al fortunato titolare del tagliando. Per ora non si è presentanto nessuno, ma in paese sono tutti convinti che si possa trattare di una persona del luogo, ad oggi rimasta nell’anonimato.

Un bell’esordio per la tabaccheria, attiva da meno di un anno e già baciata dalla fortuna.

