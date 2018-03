Successo a Milano per l’Umbria sostenibile

Un’intera area dedicata all’Umbria tra eccellenze agroalimentari e artigianato di qualità ha accolto i visitatori della XV edizione di Fa’ la cosa giusta, la più importante fiera nazionale dedicata agli stili di vita sostenibili, di scena a Milano dal 23 al 25 marzo. Sono 22 gli operatori umbri selezionati da Fair Lab, la società che organizza Fa’ la cosa giusta! Umbria (la V edizione umbra è prevista dal 12 al 14 ottobre) e che grazie ad un accordo con Terre di mezzo Editore, ideatore e promotore dell’edizione di Milano, hanno esposto le proprie produzioni.

Ma la presenza umbra alla kermesse è stata anche ricca di contenuti e di anteprime. A mostrare il bello e il buono della nostra regione e a promuovere il turismo lento e di qualità è stata la presenza istituzionale della Regione Umbria e di Sviluppubria, che durante la tre giorni ha mostrato al pubblico e ai numerosi tour operator specializzati i nuovi itinerari dell’Umbria.

Tre le nuove esperienze presentate: Lungo Nera dei Laghi, itinerario cicloturistico improntato alla sostenibilità nell’Umbria meridionale; Narnia Hiking Ring, un itinerario a piedi e in mtb per conoscere il territorio e le bellezze di Narni, la città che ispirato Le cronache di Narnia e nota anche per i misteriosi percorsi sotterranei; e infine La via del Trasimeno, un pacchetto di una settimana a piedi tra borghi e natura del lago Trasimeno alla scoperta dell’Umbria. Al centro di questa edizione ampio risalto è stato dato alla rete delle ciclovie in Umbria (Assisi – Spoleto – Marmore, Terre del Duca, itinerari del Trasimeno) e al recupero ai fini turistici delle antiche ferrovie del territorio regionale. La domanda di vacanze a contatto con la natura, a basso impatto ambientale e ad alto tasso di relazioni con gli abitanti dei posti che si visitano è in forte crescita e il salone di Milano rappresenta da sempre uno degli appuntamenti più rilevanti per questo tipo di cittadini consumatori.

La presenza al salone della sostenibilità ha riguardato anche la Regione Umbria e Sviluppumbria. Sabato 24 marzo si è parlato di riuso del patrimonio dismesso a fini turistici con gli interventi di Roberto Reggi, direttore dell’Agenzia del Demanio; Cristina Giulianelli, referente Sviluppumbria per il progetto Spoleto-Norcia e Miriam Giovanzana, direttore editoriale Terre di mezzo Editore. Sempre sabato si è svolto l’incontro sui nuovi itinerari sostenibili in Umbria con gli interventi di Marco Angeletti e Roberto Soli per la Lungo Nera dei laghi; Alessandro Agostini per il percorso Narnia hiking ring e Fabrizio Pepini e Andrea Polidoro per il progetto La via del Trasimeno. Il programma degli appuntamenti si chiude domenica 25 marzo con l’evento dal titolo da Francesco a Benedetto: in cammino tra Umbria e Lazio con la presentazione della guida a cura di Gianluigi Bettin; Simone Frignani, autore della guida Il cammino di san Benedetto; Maria Vincenza Zongoli, Agenzia Regionale del Turismo – Regione Lazio e Alberto Pugnetti, direttore di Radio Francigena, la voce dei cammini.

