Studenti di Umbertide premiati al Quirinale durante Giornata internazionale della donna

Cinque ragazzi della classe II A della scuola secondaria di primo grado di Umbertide, accompagnati dalla professoressa Ilaria Scarabottini, hanno partecipato alla premiazione del concorso nazionale “Le madri della Costituzione”, avvenuta giovedì 8 marzo, in occasione delle celebrazioni per la Giornata internazionale della donna, in Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro Valeria Fedeli.

Nel bando del concorso a ogni regione era abbinata una madre costituente e gli alunni, vincitori della sezione Umbria, Stefan Chelaru, Erika Lisetti, Maria Vittoria Palazzoli, Letizia Rrafmani e Gregorio Trinari, hanno approfondito la figura di Ottavia Penna Buscemi, donna combattiva, avanguardista e di fede monarchica, una delle 21 donne elette nell’assemblea Costituente e prima candidata come Presidente della neonata Repubblica.

I ragazzi hanno elaborato un diario d’invenzione, immedesimandosi in questa donna e immaginando i pensieri, le emozioni e le riflessioni che hanno accompagnato ogni tappa fondamentale della sua vita. Il diario, secondo le volontà della donna, sarà lasciato in eredita alle generazioni future, perché possano fare propri quei valori, come l’uguaglianza, il rispetto, la cittadinanza attiva, per i quali questa “guerriera dai capelli d’oro” ha combattuto con determinazione e coerenza.

Stampa