Studenti da tutto il mondo a Norcia per workshop sul disegno architettonico

Studenti provenienti dalle università di tutto il mondo a Norcia per un workshop sulla ‘resilienza dell’architettura’ accompagnati dai docenti del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia; Giuseppe Amoruso, del Politecnico di Milano e inserito all’interno della Summer School di INTABU Italia, l’International Network for Traditional Building, Architecture & Urbanism.

Gli studenti, accompagnati nella visita alla città dall’assessore ai lavori pubblici Giuliano Boccanera e dal responsabile dell’area tecnica Livio Angeletti, hanno avuto modo di poter entrare nel cantiere del palazzo municipale, in fase di allestimento proprio da oggi e nella Chiesa di San Filippo (Madonna Addolorata).

“I ragazzi si sono dimostrati molto attenti e interessati riguardo a quanto ci è accaduto e soprattutto come stiamo procedendo in queste prime fasi della ricostruzione” ha detto l’assessore Giuliano Boccanera che ha evidenziato il costante lavoro degli uffici tecnici comunali. “Con lo studio sul campo e vedendo con i propri occhi gli effetti del sisma e come i nostri edifici abbiano reagito – conclude – sicuramente sarà di grande aiuto per il prosieguo dei loro studi”.

L’incontro è stato patrocinato dal Comune di Norcia, ed è stato organizzato da Fabio Bianconi e Marco Filippucci.

Stampa