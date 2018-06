Stroncone, interruzione della corrente elettrica per lavori di manutenzione

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che dalle ore 8:00 alle 14:30 di oggi, effettuerà un’interruzione programmata e temporanea del servizio elettrico per pochissime utenze nel territorio comunale di Stroncone, con particolare riferimento alle frazioni Aguzzo, Coppe e Vascigliano, per consentire alla società Terna, che gestisce le linee elettriche di alta tensione, di eseguire lavori di manutenzione e potenziamento attraverso la sostituzione della fune di guardia sull’elettrodotto Villavalle – Vacone.

L’esecuzione delle operazioni in sicurezza richiede il “fuori servizio programmato” di alcune linee di media tensione nel territorio. E-Distribuzione, grazie a bypass da linee di media di tensione di riserva, circoscriverà le aree di interruzione a gruppi ristretti di utenze nelle frazioni suddette. I clienti sono preavvisati attraverso affissioni nelle zone interessate dai lavori.

E-distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo i lavori potrebbero essere rinviati.

