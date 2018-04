Contro stalking e maltrattamenti, un corso gratuito di difesa personale per le donne

Contro stalking e maltrattamenti, educazione affettiva ma anche autotutela. Detto in altre parole: sapersi difendere da sole. Con questa filosofia il Centro olistico e Fitness All-life di Città di Castello sta proponendo un corso di difesa personale gratuito che si terrà tutti i venerdì di aprile, maggio e giugno dalle 19.30 alle 21 nella sede di via Martiri della Libertà.

Oltre dieci tifernati hanno risposto all’appello dell’associazione omonima che gestisce il centro e che ha arricchito il programma di attività con un’iniziativa che vuole “aiutare la mente e proteggere il corpo”, dice Sonia Traykova, presidente dell’associazione mentre Daniele Russo, maestro di Aikido, guiderà le partecipanti in un percorso di conoscenza dei rudimenti dell’autotutela e “alla consapevolezza che subire non è mai la cosa giusta da fare” ha aggiunto l’assessore alle Pari Opportunità Luciana Bassini, per la quale “in attesa di tempi migliori, in cui gli uomini sapranno rispettare le decisioni delle proprie compagne e se stessi, le donne devono essere in grado di riconoscere la violenza domestica, percentualmente più pesante di quella esterna, e contrastarla anche con il concorso del proprio fisico e della propria capacità di fermare un impulso potenzialmente nocivo”.

Ursula Masciarri, avvocato referente dell’Adoc, Associazione nazionale per la Difesa e l’Orientamento dei Cittadini, referente dello Sportello tifernate Antistalking, ha voluto presenziare alla prima lezione di questo corso, “che sposa l’aspetto sociale, essendo gratuito e quindi aperto a tutte, a quello del benessere mentale”.

L’iniziativa si protrarrà anche nei mesi di maggio e giugno. Per partecipare è necessario prenotarsi al numero 3389812613 o 3478539953. Info anche sulla pagina FB di All-life.

