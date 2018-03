Staffetta della solidarietà da Assisi a Orvieto

Su un percorso complessivo di quasi 100 km frazionato tra più corridori che attraverserà i comuni di Bastia Umbra, Torgiano, Marsciano e San Venanzo, sabato 31 marzo, in occasione della Pasqua, gli atleti della Associazione Sportiva Orvieto Runners correranno una staffetta di solidarietà, che avrà inizio la mattina alle ore 8.00 ad Assisi, e terminerà nel pomeriggio ad Orvieto, in Località Ciconia, presso l’Ospedale “Santa Maria della Stella”. L’iniziativa è patrocinata dal Comune / Assessorato allo Sport.

Al termine della corsa i partecipanti doneranno ai bambini del Reparto di Pediatria le “Uova della Speranza” del Comitato per la Vita “Daniele Chianelli”, che da anni è impegnato a favore della Ricerca per la Cura di Leucemie, Linfomi e Tumori di Adulti e Bambini.

“La Staffetta Assisi-Orvieto giunta alla 2^ edizione – fa sapere l’Associazione – è un evento sportivo a carattere benefico e non competitivo. ‘Run If You Care’ (Corri se ti sta a cuore) è il progetto ideato da Orvieto Runners che, attraverso il running, intende apportare un contributo ad associazioni benefiche e cause sociali di particolare interesse per il territorio orvietano e non solo”.

Come di consueto, l’evento sarà documentato con foto e video su Facebook, Instagram e Twitter attraverso l’hashtag #ASSO18 e sui rispettivi profili (@orvietorunners). Maggiori informazioni relative alla manifestazione saranno inoltre fornite sulla Pagina dell’Evento Facebook.

